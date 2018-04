Journée de la prévention routière

En marge du Congrès international de l’éducation routière organisé les 26 et 27 avril, par l’Association Tunisienne de Prévention Routière, GAT ASSURANCES organise également deux journées sur le thème de la prévention routière le 28 et le 29 avril. Lors de ces évènements la Compagnie a proposé aux journalistes et au public présents de participer à trois activités de sensibilisation à la sécurité routière. Il s’agit de vivre des expériences simulées d’accidents de la circulation à travers une voiture tonneau, une conduite moto en 3D et un parcours routier avec port de lunettes à effet d’ébriété.

GAT ASSURANCES et la prévention

Entreprise citoyenne par excellence, GAT ASSURANCES, a fait de la sécurité routière l’une de ses priorités. A cet effet, pour consolider sa politique de toujours plus de protection pour ses clients mais aussi pour le grand public, la Compagnie a mis en place un programme de sensibilisation à travers des campagnes ponctuelles ainsi que la signature d’un partenariat avec l’Association Tunisienne de la Prévention Routière en 2016. Le groupement n’a jamais manqué d’encourager les initiatives permettant de faire baisser le nombre des accidents de la route.

Après une campagne interne visant à responsabiliser ses équipes, GAT ASSURANCES a aussi lancé une campagne grand public. Cette campagne consistait à mettre en scène, le « mauvais » comportement quotidien des Tunisiens sur la route. L’objectif en était de faire prendre conscience à tous les conducteurs des dangers de la route.

Les simulations

Le 28 avril, GAT ASSURANCES, prend donc rendez vous avec ce même public pour lui faire vivre des expériences inédites simulant les conditions réelles d’un accident de la route à travers des voitures tonneau, des conduites moto en 3D et des lunettes avec effet d’ébriété.

- Animation voiture tonneau

Son objectif est de faire vivre aux participants une simulation de retournement sans risque, prendre conscience de l’importance de la ceinture et de sa position à l’avant comme à l’arrière, prendre conscience du danger que représentent les objets non arrimés dans l’habitacle. La ceinture de sécurité est l'élément principal pour survivre en cas d'accident. L’intérêt de la simulation de la voiture tonneau est de réaliser son efficacité dans le maintien du passager sur son siège lors du renversement du véhicule.

- Simulation de conduite moto en 3D

Cette seconde simulation a pour objectif de montrer le meilleur moyen de conduire une moto et de mettre en lumière ce qui peut être fait par chacun pour une meilleure sécurité sur la route.

- Simulation lunettes spéciales

Equipé de lunettes spéciales simulant une vision en état d’ébriété, le public empruntera un parcours afin de ressentir la conduite sous l’emprise de l’alcool et le danger que cela représente.

Des chiffres qui parlent

Le choix de la date du 28 avril n’est pas anodin. GAT ASSURANCES a tenu à organiser l’événement avant l’arrivée du mois de Ramadan qui sera suivi de l’été. Ces deux périodes de l’année sont maintenant devenues alarmantes quand on sait que la tranche d’âge des victimes d’accidents la plus touchée est celle des 20-29 ans. L’excès de vitesse demeure la principale cause des décès et des blessures de ces jeunes qui sont à la fois les victimes et les acteurs des accidents de la route.