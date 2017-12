JTC : hommage à quatre icônes

Les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) 2017 ont rendu mardi hommage à quatre icônes du quatrième art dans le Monde arabe et en Afrique, à savoir l’Egyptien Mohamed Sobhy, la Kenyane Mumbi Kaigwa et les Tunisiens Ahmed Maaouia et Anissa Lotfi.

Une cérémonie officielle a été organisée au Centre de la Musique arabe et Méditerranéenne (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bousaid, à laquelle ont assisté plusieurs figures du monde des arts et de la culture parmi les hôtes des JTC et au cours de laquelle des spots et courts-métrages ont été projetés retraçant le parcours de chacune des personnalités honorées du monde des arts et de la culture.

Hatem Derbal, directeur de la 19ème édition des JTC, a fait référence à « l’expérience distinguée de ces acteurs culturels généreux, au parcours assez riche et à l'engagement infaillible même durant les étapes et les circonstances les plus délicates de l'histoire du théâtre arabe et africain ».

Mohamed Sobhi, acteur, écrivain et metteur en scène égyptien, a parlé de ses débuts à l’aube des années 70 et sa première visite en Tunisie qui remonte à l’an 1975 pour présenter sa pièce de théâtre « La leçon est finie, idiot », en compagnie des acteurs disparus Mahmoud el-Meliguy et Tawfik El Deken.

Ce Cairote, universitaire et fondateur du "Studio de l’Acteur", premier laboratoire théâtral en Egypte inspiré de l’école Russe d’art dramatique, a exprimé sa joie d’avoir démarré sa carrière à partir de la Tunisie qui sera peut-être le point d’arrivée aussi, a-t-il lancé.

Cet hommage fait partie d'une série d'autres hommages organisés par les JTC 2017 à de grandes figures et références du théâtre arabe et africain vivantes et disparues.