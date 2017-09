Jumia House récompense les meilleures performances digitales dans le domaine de l’immobilier

Ce jeudi 14 septembre, Owen CABON, Directeur JUMIA House Tunisie, et Anis GHARBI, Directeur Commercial de JUMIA House Tunisie, en présence de Chokri KESKES, Président de la Chambre Nationale des Agences Immobilières (CNAI), et Faouzi BEN AISSA Trésorier de la Chambre Nationale Syndicale des Promoteurs Immobiliers, recevaient la presse tunisienne lors de la cérémonie des Premiers Oscars de l’Immobilier (Real Estate Awards), dont le but est de récompenser les meilleures performances digitales des promoteurs et des agences immobilières, présents sur le site JUMIA House.

Une première en Tunisie, mais une cérémonie déjà largement rôdée dans d’autres pays africains tels que la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Kenya ou Madagascar.

JUMIA, le leader de l’e-commerce en Afrique et en Tunisie

JUMIA HOUSE appartient à l’écosystème digital du Groupe JUMIA qui opère en Afrique dans 22 pays et qui emploie plus de 4000 employés. Depuis son lancement en 2012, JUMIA est soutenu par des actionnaires solides, tels que Orange, AXA, Goldman Sachs et la CDC, et affiche une santé florissante qui la place en position de leader en Afrique.

Distinguée en 2016 et en 2017 par la Technology Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT), JUMIA appartient à l’élite des 50 smartest companies in the world qui sait combiner business model performant et technologie créative.

JUMIA House, le premier site spécialiste de l’immobilier en Tunisie

Opérant en Tunisie depuis 2014 et géré par sept personnes dédiées, JUMIA House est réservé aux professionnels (agences ou promoteurs). Le site comptabilise plus de 300 000 visites par mois et offre aux internautes les biens (en vente ou en location) d’une centaine de professionnels immobiliers. Répartis en deux catégories, les biens exposés sont neufs ou à la revente.

Très réactif, le site présente continuellement de nouveaux listings, sans cesse mis à jour, dans les zones d’investissement immobilier les plus actives, telles que Tunis, La Marsa, Les Berges du Lac, Carthage, Sidi Bou Said, Gammarth, Hammamet, Sousse, Sfax ou Djerba.

Facilement repérables à travers des filtres performants qui indiquent aux internautes région, ville et quartier, superficie, nombre de pièces, commodités et différentes autres options, les biens immobiliers sont également mis en scène grâce à de nombreuses photographies.

Le plus de JUMIA House est d’offrir à son client Agence ou Promoteur une visibilité rarement égalée, un savoir-faire et une expertise digitale, une panoplie de conseils en marketing et en digital pour toujours mieux exposer ses produits aux regards des internautes.

La présence d’un professionnel immobilier sur JUMIA House lui ouvre de nouveaux horizons, à travers une vitrine non seulement ouverte sur la Tunisie, mais aussi sur le monde entier où il peut, par exemple, aller chercher des prospects ciblés, tels que les Tunisiens Résidents à l’Etranger (TRE).

Les Real Estate Awards de JUMIA House, une première en Tunisie dans le monde immobilier

Les Real Estate Awards permettent de remettre des récompenses aux agents et aux promoteurs en fonction de l’expertise digitale qu’ils démontrent sur la plateforme de JUMIA House.

Les critères de sélection pour choisir les lauréats sont basés à la fois sur le quantitatif (nombre de mises en relation avec les partenaires immobiliers via JUMIA House), mais aussi sur le qualitatif des offres passées au crible pour estimer le rendu des photos exposées, les textes de présentation, l’originalité, etc.

Cet évènement sera, à partir de cette année, organisé annuellement.

« Nous nous sentons responsables vis-à-vis des visiteurs de notre site lorsqu’ils sont à la recherche d’un bien immobilier. Pour beaucoup de Tunisiens, acheter un appartement ou une maison représente un véritable rêve et nous voulons que ce rêve se réalise dans des conditions optimales où confiance et tranquillité d’esprit sont au rendez-vous. Cette confiance envers les agences ou les promoteurs immobiliers, nous pouvons l’offrir à nos visiteurs du fait que nos équipes scrutent chaque offre avant de la mettre en ligne. Nous nous donnons le droit de refuser des biens immobiliers dont les garanties de sérieux ne nous sembleraient pas suffisantes » expliquait Owen CABON.