Jusqu'à 100 Méga d’internet grâce à l’offre Smart Rapido PRO de Topnet

Dans le cadre du développement de sa gamme de services destinés aux entreprises, Topnet lance une nouvelle offre d’internet très haut débit « Smart Rapido pro »

Le Smart Rapido PRO est une solution d’accès très haut débit, commercialisée en guichet et en facture unique Topnet, basée sur une technologie hybride en fibre optique et VDSL, offrant des débits pouvant atteindre 100 Méga, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des professions libérales

Le Smart Rapido PRO est une offre très complète, offrant les avantages suivants :

Un accès internet très haut débit pouvant atteindre 100 Mbs

Un forfait de communication en illimité valable vers le réseau de Tunisie Telecom (Fixe et Mobile) en mode VoIP (Voix sur IP)

Cinq heures de communication valables vers les autres réseaux nationaux

Une clé Internet Mobile 4G en Back up avec un forfait mensuel gratuit de 1Go accordé pour un débit supérieur ou égal à 50Mbs.

Une adresse IP Fixe

Un nom de domaine Tunisien ou international

Une solution d’hébergement proposant un espace de disque de 1 Go

Des adresses email illimitées

Un budget maitrisé, via une offre forfaitaire en facture unique Topnet.

Un parcours client simplifié où Topnet sera le seul vis-à-vis du client pour ses besoins fixe et internet

Pour en savoir plus sur l’offre SMART Rapido PRO, visitez le site www.topnet.tn/pro ou appelez le 82 100 000.