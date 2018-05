Justice : les audiences commencent ce mercredi avec deux heures de retard

L'Association des magistrats tunisiens (AMT) a appelé au report de deux heures les audiences dans tous les tribunaux de la République, ce mercredi 16 mai 2018, en solidarité avec la cause palestinienne.

L’association a, également, appelé toutes les organisations de la société civile à participer à ce mouvement de protestation et tous les juges administratifs, financiers et judiciaires à soutenir le peuple palestinien.

Elle dénonce vivement les massacres commis par Israël contre le peuple palestinien désarmé et qu'elle qualifie de crimes terroristes et de graves violations des droits humains, appelant la communauté internationale à y faire face par tous les moyens.

Pour l’AMT, le transfert de l’ambassade américaine à Al Qods est une violation du droit international.