Kamel Ayadi à la défense et Othman Jerandi aux affaires étrangères

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, semble être parvenu à un accord avec le président de la République, Kais Said, au sujet des portefeuilles ministériels des Affaires étrangères et de la Défense.

Selon Mosaïque FM citant une source officielle, l’ancien ambassadeur Othman Jerandi sera nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères et Kamel Ayadi , actuel président de l'Instance de contrôle administratif et financier et ancien ministre de la Fonction publique, à la tête du ministère de la Défense