Kébili : Les hôtels enregistrent près de 160 mille arrivées touristiques jusqu’à fin novembre

Le gouvernorat de Kébili a enregistré, depuis le début de l’année et jusqu’à fin novembre 2025, l’arrivée de 160 mille touristes ayant passé 176 mille nuitées dans ses différentes unités touristiques, a indiqué le commissaire régional au tourisme, Yasser Souf.

Ces indicateurs devraient progresser à l’approche des vacances, période durant laquelle se tiendront plusieurs grandes manifestations culturelles à l’image du Festival international des dattes de Kébili et le Festival international du Sahara à Douz, a précisé la même source à l’Agence TAP.

De nombreux touristes choisissent également de passer la nuit du nouvel an dans les zones désertiques, a-t-il ajouté.

Les services du commissariat régional, les unités hôtelières et les structures d’animation touristique ont mis en place un ensemble de dispositions visant à assurer le bon accueil des visiteurs dans la période à venir, a ajouté Yasser Souf, notant que le taux de réservation peut atteindre les 89% de la capacité maximale d’hébergement.

Cette dynamique touristique coïncide avec la multiplication des circuits sahariens, un produit phare de la région, ainsi qu’avec l’organisation de nombreuses manifestations sportives à caractère touristique qui contribuent à renforcer la promotion de la destination tunisienne, en particulier celle du tourisme saharien, à Ksar Ghilane, dans la zone touristique de Douz ou dans les campements implantés en plein désert.