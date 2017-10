La BAD octroie 38,6 millions € pour développer les chaines de valeur agricoles

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a donné son accord pour l’octroi à la Tunisie de deux prêts totalisant 38,626 millions d’euros. Ces prêts, dont l’un est octroyé via l’Africa Growing Together Fund (AGTF), sont destinés à financer le Projet de valorisation des périmètres irrigués et le développement des chaines de valeur agricoles en Tunisie.

Avec une approche intégrée qui vise à développer les chaines de valeur agricoles en Tunisie, ce projet contribuera à améliorer les revenus et les conditions de vie des populations rurales vivant dans les zones comptant parmi les moins favorisées du pays. Le projet cible 14 délégations du centre-ouest du pays, rattachées aux gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

Les objectifs du projet sont dans la droite ligne de la nouvelle stratégie pays 2017-2021 pour la Tunisie, destinée à soutenir les efforts du pays et à assurer le retour à une croissance inclusive à travers l’appui à l’industrialisation et au développement des chaines de valeur, outre améliorer la qualité de vie des populations résidant dans ces régions prioritaires. Le projet répond également à deux des Cinq grandes priorités (dites High 5) de la BAD – « Nourrir l’Afrique » et « Améliorer les conditions de vie des populations africaines ».

Le projet sera déployé entre mars 2018 et décembre 2022. Sont prévus la valorisation et réhabilitation de 9 000 hectares nets de périmètres irrigués dans les zones rurales ciblées, l’aménagement de 32 km de pistes rurales, le développement des chaines de valeur agricoles, l’amélioration de la productivité agricole, la valorisation et la commercialisation des produits, ainsi que le développement des activités génératrices de revenus et d’emplois.

« Ce projet contribuera à réduire les disparités régionales en Tunisie et à améliorer les conditions de vie des populations rurales dans des zones parmi les plus défavorisées du centre-ouest du pays », a souligné le directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi. Et d’ajouter : « Le projet bénéficiera directement à plus de 3 500 ménages, soit 20 000 personnes environ, dont 50 % de femmes, et permettra de créer près de 4 600 emplois permanents au profit des jeunes et des femmes ».

Au-delà de la production agricole, le projet aidera à créer une dynamique de développement local. Il englobe le renforcement des activités des groupements de développement agricole et des sociétés mutuelles de services agricoles en prodiguant formation et renforcement des connaissances techniques et managériales des agriculteurs pour une gestion efficace de l’eau et des infrastructures d’irrigation. Les agriculteurs profiteront également d’un accompagnement dans le processus de labélisation de leurs produits. Outre l’assistance technique, le projet facilitera aussi leur accès aux financements à travers les mécanismes existants et le financement de sous-projets dans le domaine du développement des chaines de valeur agricoles. Le but est de favoriser l’investissement privé en milieu rural et de soutenir la transformation agricole de la Tunisie vers une croissance plus durale et inclusive.

Le portefeuille de projets de la BAD en Tunisie compte à ce jour 42 opérations, totalisant quelque 1,5 milliard d’euros : 13 dans le secteur public, 8 dans le privé et 21 dons affectés à 9 opérations financées par le Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire. Le secteur financier représente 33 % du portefeuille actif, suivi pour l’essentiel des secteurs du transport (27 %), de l’eau et assainissement (17 %), du secteur social (12 %) et de l’énergie (9 %).