La BAD octroie un prêt de 8 millions d'euros à Hannibal Lease

Lundi 30 avril 2018, la Banque africaine de développement a entériné l’octroi d’un prêt de 8 millions d’euros en faveur d’un établissement tunisien de crédit spécialisé dans leleasing, Hannibal Lease. Outre cette ligne de crédit, la Banque lui offre également une subvention d’assistance technique, afin d’améliorer, notamment, son dispositif d’analyse et de maitrise des risques et de l’aider à mettre en place un système de gestion des effets environnementaux et sociaux de ses opérations.

La cérémonie de signature de l’accord de prêt entre la Banque africaine de développement et la société tunisienne de leasingHannibal Lease s’est tenue le 30 avril 2018, dans les locaux du Bureau régional de la Banque à Tunis, en présence du directeur général de la Banque pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, et du directeur général de Hannibal Lease, Mohamed-Hechmi Djilani, accompagné de son directeur général adjoint, Rafik Moalla.

« Nous sommes honorés par la confiance accordée par la Banque africaine de développement en tant que première institution financière de développement en Afrique, et par son soutien indéniable à l’expansion et au renforcement de l’impact de Hannibal Lease », s’est réjoui Mohamed-Hechmi Djilani, lors de la signature. Avant de souligner l’importance de cette opération, qui s’inscrit dans la droite ligne de la vision du développement économique de la Tunisie et de son secteur privé, qui entend stimuler les PME tunisiennes et leur permettre ainsi de jouer pleinement leur rôle de vecteur de création de valeur, de richesse et d'emplois.

Cet appui est d’une importance capitale pour Hannibal Lease, qui présente la particularité de ne pas être adossé à un groupe bancaire, ce qui complique son accès à des ressources de long terme, à même de lui permettre de répondre aux besoins d’investissement de sa clientèle, constituée surtout de PME.

Mohamed El Azizi s’est également félicité de cette collaboration avec un acteur majeur du marché duleasingen Tunisie aux ambitions panafricaines.« Cette facilité va soutenir la dynamique de croissance de Hannibal Lease, qui ambitionne de faire prospérer sa franchise en Afrique ». Et d’ajouter : « La Banque africaine de développement se réjouit du fait que cette opération pourrait constituer le premier jalon d’un partenariat fructueux entre la Banque et Hannibal Lease, qui a émis le souhait de se faire accompagner par les institutions internationales de développement dans son expansion continentale ».

Cette transaction s’inscrit d’ailleurs dans le cadre duProgramme PME pour l’Afrique que la Banque africaine de développement a lancé pour produire un effet domino vertueux : il s’agit d’offrir un soutien aux établissements financiers africains afin qu’à leur tour ils puissent accorder des crédits à moyen et long termes aux PME africaines, des ressources cruciales pour leur permettre de se développer et d’assurer leur croissance.

Par ailleurs, un facteur déterminant a fini d’emporter le soutien de la Banque : la réservede projets de Hannibal Lease répond pleinement à ses cinq priorités stratégiques (dites High 5), Le projet devrait ainsi permettre de financer près de 300 projets et contribuer à la création et/ou la consolidation d’au moins 600 emplois. En outre, la subvention d’assistance technique va notamment aider Hannibal Lease à hisser ses systèmes de gestion des risques au niveau des standards internationaux, grâce à la mise en place d’un mécanisme de notation de ses clients, conformément aux directives de la Banque centrale de Tunisie.

Le portefeuille actif de la Banque en Tunisie compte, à ce jour, plus de 48 projets et programmes, totalisant près de 2,63 milliards de dollars.

Le secteur des transports représente 35,18 % de ce portefeuille, suivi du secteur des finances (22,6 %), du social (17,43 %), de l’eau et assainissement (11,89 %), et de l’énergie (5,15 %), le reliquat se répartissant entre l’agriculture (3,83 %), les télécommunications (3,33) et les opérations multisectorielles et autres (0,59 %).