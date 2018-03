La BTS organise le Salon des Jeunes Entrepreneurs

A l’occasion des célébrations relatives au 20e anniversaire de sa création, la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) organise le Salon des Jeunes Entrepreneurs du 22 au 24 mars 2018 au Centre des Expositions de la Charguia sous le patronage de M. le Ministre des Finances.

Ce salon a pour but de :

-aider les jeunes entrepreneurs à exposer et commercialiser leurs produits et les faire connaitre et ce dans diverses spécialités économiques

-échanger les expériences entre les promoteurs et les exposants

-permettre aux promoteurs et aux jeunes de s’enquérir des équipements et du matériel auprès des fournisseurs

-permettre aux jeunes d’identifier des idées de projets et des opportunités d’investissements pour lancer des petites entreprises

Le salon compte près de 150 exposants en provenance de plusieurs régions du pays dans diverses spécialités telles que la distillation des huiles végétales et des plantes médicinales, menuiserie d’ameublement, développement de logiciels, artisanat et produits parapharmaceutiques.

Ceci outre un pavillon destiné aux fournisseurs pour permettre aux jeunes promoteurs de s’enquérir des équipements et des outils spécifiques au lancement de projets, en plus des échanges d’expériences entre promoteurs dans diverses spécialités.

Ce salon constitue également une occasion de prendre connaissance des lignes de produits et des programmes de financement de la Banque dans divers secteurs.

A cette même occasion, des prix récompenseront les meilleurs entrepreneurs dans les secteurs de l’économie verte, l’économie numérique, la meilleure initiative féminine et le meilleur projet en termes d’employabilité.