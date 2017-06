La canicule s’installe avec des pics de 46°C

Les services de la météo annoncent une hausse sensible des températures pour ce mardi 27 juin 2017 comprises entre 42°C et 46°C avec coups de sirocco sauf sur les régions côtières. Le ciel sera dégagé à peu nuageux, partiellement voilé sur la plupart des régions.

Vent de secteur Est sur le nord et de secteur Ouest sur le centre et le sud, faible à modéré de 15 à 25 km/h. Mer peu agitée.

Vent de secteur Sud faible à modéré de 15 à 25 km/h, puis se renforçant relativement l'après-midi près des côtes et atteignant 40 km/h.