La « Carte Salaire », une carte 100% tunisienne

A travers un communiqué de presse, AMEN BANK annonce le lancement de la 1ère carte 100% tunisienne, dédiée à ses clients du segment « Entreprises ». A travers la « Carte Salaire », AMEN BANK mise sur le savoir-faire Tunisien avec une carte "Tunisienne" totalement sécurisée, encourageant la consommation des produits tunisiens (#Consomme619), avec un respect total des règles de sécurité.

AMEN BANK a ainsi adopté, pour sa « Carte Salaire », une puce de conception tunisienne, ce qui, d’une part, ouvrira des perspectives prometteuses pour le développement de la monétique en Tunisie et d’autre part, évitera le payement de redevances en devises, à des organismes internationaux.

La « Carte Salaire » a été lancée pour répondre aux attentes des entreprises, qui emploient un nombre important d’employés, n’ayant pas de comptes bancaires. En effet, cette situation entraîne une gestion fastidieuse lors de la distribution de la paye, induisant une lourde charge et un important risque, induit par la manipulation d’espèces. D’où le développement de la « Carte Salaire», qui est une carte «prépayée» et alimentée mensuellement ou selon toute autre périodicité convenue à l’avance, sur ordre de l’employeur, du montant du salaire de l’employé. L’employé aura donc la liberté de retirer ensuite son salaire auprès des DAB AMEN BANK, disponibles 7jours/7 et 24heures/24, en une ou plusieurs fois en fonction de ses besoins en liquidité.

Afin d'accompagner ce lancement AMEN BANK met à disposition de sa clientèle, la « Carte Salaire » à un tarif attractif.

Pour de plus amples informations sur les avantages de la « Carte Salaire » d’AMEN BANK, veuillez cliquer ici ou contacter le Centre de Relation Clients, au 71 148 888 ou vous rendre sur la page officielle Facebook d’AMEN BANK.