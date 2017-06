La chaîne Al Jazeera sera-t-elle fermée ?

Les quatre pays arabes, Arabie saoudite, Emirats arabes Unis, Bahrein et Egypte, ayant rompu leurs relations avec Qatar lui ont transmis, par l’intermédiaire du Koweït, une liste de 13 requêtes que l'émirat doit respecter pour tenter de désamorcer la crise diplomatique dans le Golfe. Ils lui demandent notamment de fermer la chaîne de télévision Al Jazeera, longtemps source de conflit entre Doha et ses voisins. Ils demandent, également, que Doha réduise ses relations avec l'Iran. Les quatre Etats réclament en outre que le Qatar rompe tout lien avec les Frères musulmans, l'Etat islamique, Al Qaïda, le Hezbollah et le Front Fateh al Cham (ancienne branche syrienne d'Al Qaïda), comme ils exigent la fermeture d'une base militaire turque au Qatar, ainsi que l'extradition de toutes les personnes, dont notamment Youssef Al Karadhaoui et Wajdi Gounim, considérées comme terroristes.

Tard dans la nuit de vendredi, Doha a confirmé avoir reçu jeudi la liste, dans un bref communiqué publié par l'agence officielle Qna.

Simultanément, l'émir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, qui a offert sa médiation dans la crise du Golfe, a téléphoné vendredi soir à l'émir du Qatar ainsi qu'aux princes héritiers d'Abou Dhabi et d'Arabie saoudite, et a souhaité un règlement dans le cadre régional, selon l'agence officielle koweïtienne Kuna.