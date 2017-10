La cinglante réponse de Hafedh Caid Essebsi à ses détracteurs

Le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caïd Essebsi, se trouve depuis un certain temps la cible de plusieurs attaques, pour la plupart mensongères et diffamatoires. Ayant pris l’habitude de s’exprimer dans sa page Facebook, il a dans un statut publié lundi 16 octobre, vivement condamné ces campagnes de dénigrement qui ont même visé Feu Slim Chaker, de son vivant et qui a été sali par des accusations de corruption et de malversation

Essebsi junior, s’élève contre ces personnes qui n’ont pas le courage de « l’affronter directement » mais qui se cachent sous des faux profils pour colporter de rumeurs à son encontre. Ces gens-là, n’ont pas « gobé » l’idée que « Hafedh Caïd Essebsi comme tout citoyen tunisien a des droits et des devoirs en vertu des lois de la République et qu'il pourrait postuler à un poste au sein de l’Etat »

Des sites douteux ont même fait circuler que « je vais me présenter à la prochaine présidentielle, on m’accuse de vouloir hériter de la présidence, …et il ne manquerait plus qu’on m’accuse de crimes contre l’humanité » a-t-il écrit.

Cette campagne persistante menée par « les mêmes parties connues » qu’il n’a pas citées, et « qui tentent de régler leurs comptes en portant atteinte à Nidaa Tounes, confirme que le parti est un symbole fort dans l'équation politique, tout simplement parce qu’il est le parti de la masse et non pas le parti des salons ».