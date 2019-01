La CNFCE organise une rencontre sur le thème : « Comprendre l’écosystème startup et ses tendances »

La chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) relevant de l’UTICA organise, en coopération avec la fondation Konrad Adenauer Stiftung, une rencontre-débat sur le thème : « Comprendre l’écosystème startup et ses tendances »

Cette conférence qui se déroulera le 31 janvier 2019 à l’hôtel Concorde (les berges du lac) débattra de la problématique de la contribution des startups dans l’économie tunisienne.

Les participants débattront notamment des résultats de l’étude réalisée par l’association «Tunisian startup » qui a également instauré un index actualisé pour faire la veille sur l’évolution des startups.

La compréhension du fonctionnement des startups, la découverte des différentes tendances et secteurs porteurs sont parmi les objectifs majeurs de cette demi-journée qui sera une occasion pour la présentation des best-practices, des business-model…

Au programme de cette conférence des thèmes relatifs au financement de la stratégie nationale des startups et de l’innovation et au nouveau programme « jeunesse et entreprenariat », aux bonnes pratiques des incubateurs et leur rôle dans la promotion des startups, et une présentation de success stories de startups dans divers secteurs.