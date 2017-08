La commission des libertés individuelles et de l’égalité, déjà à l'oeuvre

Aussitôt constituée, la commission la commission des libertés individuelles et de l’égalité a, immédiatement, entamé ses activités pour élaborer un rapport détaillé et global devant aider à l’application des réformes liées aux libertés et à l’égalité homme-femme.

Annoncée dimanche par le président de la République à l’occasion de la fête de la femme, la commission travaillera en coordination avec la présidence de la République. Elle se penchera sur les aspects techniques et législatives possibles pour la concrétisation des orientations générales contenues dans le discours prononcé la veille par le chef de l’Etat.

Le rapport contiendra, également, des explications et argumentations soutenant pareilles réformes, a-t-elle ajouté.

Le Président de la République, Béji Caïd Essebsi a décidé dimanche, 13 août 2017, date de la célébration du 61ème anniversaire de la fête de la femme, la création d’une Commission auprès de la Présidence de la République chargée des libertés individuelles et de l’égalité. Cette commission aura pour mission l’élaboration d’un rapport sur les réformes inhérentes aux libertés individuelles et de l’égalité conformément aux dispositions de la Constitution de 2014, aux standards internationaux en matière des droits de l’Homme et aux orientations contemporaines dans le domaine des libertés et de l’égalité.

Elle est composée de Bochra Belhaj Hmida, présidente et des membres Abdelmajid Charfi, Slim Loghmani,Slaheddine Jourchi,Salwa Hamrouni, Dorra Bouchoucha, Malek Ghazouani, Ikbel Gharbi et Karim Bouzouita.