La CONECT reçoit le Président de la Banque Islamique de Développement Dr Bandar El Hajjar

Le soutien de la Banque Islamique de Développement au secteur privé tunisien, aux projets d'infrastructure et de développement en Tunisie et à la promotion des échanges commerciaux entre les pays islamiques ont été au centre des entretiens de Mr Tarak Cherif, Président de la CONECT avec Dr Bandar El Hajjar, Président de la BID lors de leur rencontre samedi 10 mars 2018.



L'accent a été mis en particulier sur l'importance du rôle de la BID dans le développement du partenariat public - privé "PPP", la mise en place de fonds régionaux d'investissement et le soutien à l'internationalisation des entreprises.