La Dermatologie tunisienne brille une nouvelle fois

"La dermatologie tunisienne se distingue une nouvelle fois à l'échelle internationale grâce à l'équipe de dermatologie du CHU de Monastir, dirigée par le Professeur Jamel Zili, dont l'un des travaux vient de se voir décerner le titre de meilleure publication par la célèbre revue "Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology", sachant que l'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de médecins dermatologues dans le monde.

Nous saisissons l'occasion pour rappeler que la Société Tunisienne de Dermatologie aura le privilège d'organiser le 32ème congrès de l'Association des Dermatologistes Francophones (ADF), en avril 2020 à Yasmine Hammamet"