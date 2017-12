La discrimination continue, les passagers tunisiens du vol EK 742 bloqués à l’aéroport de Dubai

Le calvaire des Tunisiens avec les autorités émiraties n’a pas l’air de prendre fin. On croyait que l’interdiction d’entrée a été levée, mais ça ne semble pas s’arranger. Après la mésaventure du jeune médecin Heythem Masmoudi, et son épouse Alia Mohsen, que nous avons relatée dans un précédent article, résidents en Allemagne sont partis vers la Thaïlande en vacances avec la compagnie Etihad, et qui ont été bloqués à Dubai, voilà que près de 80 passagers tunisiens qui se trouvent bloqués à l’aéroport de Dubai. Ils ont pris le vol EK 742 de ce samedi après-midi. A leur arrivée vers 21h30 heure tunisienne, 00h30 heure de Dubai, ils ont été mis dans une salle particulière après avoir remis leurs passeports à la police des frontières pour les formalités d’usage. Plus d’une heure après, on les a informés que le passeport tunisien ne figure pas dans le système informatique civil, comme ça, et on va vérifier avec le système militaire. Allez comprendre quelque chose ! Pour l’instant, ils sont abandonnés à leur sort avec des enfants en bas âge.

On ne sait pas si les services de notre ambassade qui ont intervenu pour résoudre le problème du médecin en transit sont au courant et s’ils ont dépêché un représentant pour aider ces Tunisiens bloqués, depuis maintenat près de trois heures, à l’intérieur de l’aéroport et livrés à eux-mêmes.