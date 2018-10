La disparition de Paul Allen un monstre sacré de l'informatique

Lundi 15 octobre auxEtas-Unis a été annoncée la mort de Paul Allen, l'homme qui co-fonda en 1975 avec Bill Gates l'un des mastodontes du secteur: Microsoft.

Dans un communiqué publié par son entreprise, Vulcan Ventures, et co-signé par sa famille, il est ainsi expliqué que l'homme de 65 ans est décédé des suites d'un cancer du sang, un lymphome non hodgkinien.

Paul Allen a quitté ses fonctions opérationnelles chez Microsoft en 1983 pour fonder et présider cette société d'investissement dont le siège est à Seattle, sa ville natale, et qui gère des actifs dans la culture, l'immobilier, les médias et le sport. Sa fortune était estimée à 20,3 milliards de dollars selon le magazine Forbes.