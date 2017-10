La feuille de route de Kamel Jendoubi et deux autres membres de l’ancienne Isie pour une sortie de crise

Trois membres de l’ancienne Instance des élections(Isie), qui a organisé les élections de l’Assemblée nationale constituante en octobre 2011, le président Kamel Jendoubi, Sami Ben Slama et Zaki Rahmouni, ont publié une déclaration dans laquelle ils fustigent ce qui se passe au sein de l’actuelle Instance et proposent une feuille de route pour une sortie de crise.

En leur temps, l’Instance s’est distinguée, ont-ils écrit, parmi toutes les institutions, par sa capacité à organiser des élections libres et transparentes avec le moindre coût possible, 40 millions de dinars, tout en respectant le calendrier établi.

Ses membres ont fait preuve d’un esprit patriotique et d’un sens de responsabilité et n’ont à aucun moment fait étaler leurs différends en public.

La loi fondamentale n ° 23 de 2012 du 20 décembre 2012 relative à l’Instance supérieure indépendante des élections, a balayé d’un seul coup cet acquis historique en créant une nouvelle instance sans aucune indépendance politique, ni administrative et financière, mais qui est le fruit de partage politique. De ce fait, elle se trouve sous l’emprise de certaines partie, d’où la confusion et le non-respect des calendriers. Sur un autre plan, ajoutent les signataires, on relève l’augmentation considérable du budget et le coût élevé des inscriptions dans les listes électorales pour des résultats très en deçà des attentes. A cela, s’ajoutent les conflits larvés entre les membres de l’actuelle Isie et leur désir effréné de briguer la présidence de l’instance.

Cela a entraîné un manque de confiance dans une institution qui a été pionnière dans le processus d'instauration de la confiance entre les citoyens et l'État. Et devant la gravité de cette situation, ils proposent une feuille de route pour résoudre la crise.

Compte tenu des délais énoncés dans la loi organique portant création de l’instance des élections, et vu le dépassement du délai imparti pour effectuer le tirage au sort en vue du renouvellement du tiers, le 8 octobre courant, l’Assemblée de représentants du peuple doit assumer ses responsabilité et procéder au tirage au sort parmi les sept membres concernés et rejeter les candidatures à la présidence des trois membres qui seront remplacés.

L'Assemblée du peuple doit, par la suite, élire le nouveau président de l’Isie parmi les candidats restants. Il faudra, alors, reporter le processus de sélection des nouveaux membres jusqu'à ce que la crise soit résolue pour de ne pas affecter le travail de l’instance, durant le processus électoral.

Les trois anciens membres proposent, également, d’amender, de manière urgente, la loi fondamentale relative à l’Instance pour lui permettre de regagner son indépendance et sa crédibilité. Ces amendements consistent, notamment, en la suppression de la commission spéciale créée au sein de l’Assemblée et chargée de l’examen et de la sélection des dossiers de candidature, la séparation entre la partie chargée de la sélection et celle chargée de l’élection, l’élection du président par les membres de l’instance, la limitation des prérogatives du directeur exécutif et enfin, le rétablissement du pouvoir du conseil de l’Isie.