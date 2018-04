La Ford Mustang fête les 54 ans du véritable "Muscle Car"

La légendaire Ford Mustang célèbre aujourd'hui ses 54 ans et ne montre aucun signe d’essoufflement. La demande mondiale pour le nouveau modèle 2018 a propulsé la Ford Mustang dans la position du coupé sportif le plus vendu au monde pour la troisième année consécutive, alors que son statut sur les réseaux sociaux de voiture la plus mentionnée dans les hashtags au monde prouve que la passion pour cette icône automobile est plus forte que jamais chez les fans de tous âges.

Le nombre de Mustangs immatriculées dans le monde en 2017 a atteint un total de 125.809 voitures, selon l'analyse de Ford des données d'immatriculation les plus récentes de véhicules légers neufs fournies par le cabinet IHS Markit. Ces données établies à partir de sources gouvernementales et autres, comprennent 95%du volume de véhicules neufs dans plus de 80 pays à travers le monde - et placent la Mustang devant tous les autres coupés sportifs concurrents dans le monde.

"La demande pour la Mustang demeure très forte." a déclaré Crystal Worthem, Directrice Marketing chez Ford Moyen Orient & Afrique. "Ce qui est encore plus encourageant, c’est que les clients vont, sans aucun doute, aimer toutes les nouvelles technologies qu'offrira la nouvelle Mustang 2018 qui va bientôt arriver dans notre région, y compris la toute nouvelle transmission automatique à 10 vitesses, le nouveau système de soupapes d'échappement actives hautes performances, et bien sûr le tableau de bord personnalisé et numérique de 12 pouces qui lui est transmis de la Ford GT."

Sur les quelques 126.000 véhicules immatriculés à travers le monde, Ford a déclaré que 81.866 d'entre eux étaient immatriculés aux États Unis, ce qui signifie qu'un tiers de toutes les immatriculations de Mustangs sont effectuées sur les marchés d'exportation. La configuration la plus populaire au monde est la Mustang GT avec le moteur V8 de 5,0 litres.

Alors que l’achat des voitures de sport se fait traditionnellement par des hommes aux États Unis, la Mustang est de plus en plus appréciée par les femmes. Dans un contexte où la vente de voitures de sport aux femmes est relativement stable, les recherches de Ford montrent une augmentation de ventes de 10% de la Mustang aux femmes au cours des cinq dernières années.

Ford a vendu 418.000 Mustang à travers le monde depuis le début des exportations en 2015 et jusqu'en décembre 2017.

Les coupés sportifs, tels que définis par le Cabinet IHS Markit, comprennent des modèles à deux portes et des convertibles.

Superstar des réseaux sociaux

Alors que la Ford Mustang est née dans les années 1960. De nos jours, elle jouit d'un statut sans égal sur les réseaux sociaux, perpétuant ainsi son histoire et son héritage.

En 2017, elle a été la voiture la plus mentionnée dans les Hashtags sur Instagram au Moyen Orient. Une tendance qu'elle continue à cultiver, puisqu’en2018 elle a généré presque le double du nombre de hashtags sur Instagram en comparaison avec ses plus grands concurrents.

Pour célébrer la popularité de la Mustang et marquer son 54ème anniversaire, Ford Moyen Orient a dévoilé une magnifique mosaïque composée de centaines de photographies envoyées par les fans de Mustang de la région. Ces dernières, ont été arrangées pour former la figure emblématique du « Pony », une création unique présentée pour la toute première fois dans la région.

En effet, les jours précédents la Journée Mustang, Ford a demandé aux fans au Moyen Orient de publier des photos de leurs Mustangs sur Instagram avec l’hashtag #Mustang54, et ces images ont été rassemblées pour créer une mosaïque - la première en son genre dans la région. Les participants peuvent zoomer sur Photo ici cette photo pour trouver la place de leur voiture dans cette image épique.