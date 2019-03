La gamme Galaxy S10, un concentré de 10 années d’innovations technologiques

Le maître mot de la soirée « FUTUR ». S’ouvrant continuellement sur le futur à travers des produits toujours de plus en plus innovants, le géant coréen Samsung a plongé l’ensemble de ses invités, le temps d’une soirée, dans un univers digne des plus incroyables films de science-fiction.

Afin de célébrer l’arrivée des 10 èmes nés de la gamme S, les S10 , S10e et S10+, Samsung a su marquer les esprits en offrant aux présents un show spectaculaire au cœur du Palais Ennejma Ezzahra. Un lieu riche pour son histoire à travers lequel Samsung a exposé 10 années d’évolution et d’avancée technologique.

Dès leur passage dans le tunnel, situé à l’entrée du Palais, les invités se sont dirigés vers un nouveau monde, un monde qui leur a été révélé au fil de la soirée à travers les surprises imaginées par Samsung. Toutes, les unes plus innovantes et plus futuristes que les autres.

Outre les innovations présentées lors de son événement, Samsung a révélé une série S10, présentant de nombreuses caractéristiques répondant aux nouvelles et futures exigences des consommateurs. En effet, après 10 ans d’évolution, Samsung nous offre aujourd’hui le « Must Have » de la technologie à travers Trois nouveaux modèles, bientôt disponibles en Tunisie, qui sauront faire le plaisir des nombreux fans de série S.

Un écran qui repousse toutes les limites

Depuis la sortie du premier Galaxy S, la gamme a vu sa surface d’affichage multipliée par 2,6. Dès la première prise en main, le nouvel écran Infinity des Galaxy S10 impressionne. Quintessence de la maîtrise acquise par Samsung dans ce domaine, il repousse toutes les limites en recouvrant 93.1% de la face avant de l’appareil, contre 84 % pour le modèle précédent. Un résultat obtenu en intégrant le module photo frontal dans une simple bulle, discrètement située en haut à droite de la dalle.

Les Galaxy S10 embarquent One UI, la nouvelle interface de Samsung, conçue pour faciliter la navigation à une main. Les boutons d’action sont regroupés dans la partie inférieure de l’écran, plus facilement accessibles avec le pouce. Le design de l’interface a été repensé et les icônes simplifiées. Le thème sombre permet d’optimiser l’autonomie de la batterie grâce à la technologie AMOLED en passant l’arrière-plan en noir. Les pixels noirs sont alors éteints préservant ainsi l’autonomie de la batterie.

L’Intelligence artificielle au service de la photo

Aujourd’hui dans le monde, 85% des photos sont réalisées avec un mobile et 92% des moins de 35 ans font des selfies quotidiennement. Les possesseurs de Smartphones veulent la certitude d’obtenir des clichés réussis quelles que soient les circonstances et conditions de prises de vue. Les Galaxy S10 ont donc été conçus pour satisfaire les plus exigeants et offrent le meilleur de la photographie mobile.

A l’arrière, les Galaxy S10e, S10 et S10+ sont ainsi équipés d’un triple module photo :

Le capteur principal de 12MP embarque la technologie Dual Pixel et est associé à un objectif à ouverture variable

Le second capteur de 12 MP est équipé d’un zoom optique x2

Le troisième capteur de 16 MP est quant à lui doté d’un objectif ultra grand-angle de 123°

A l’avant, les Galaxy S10 embarquent un module photo (10 MP) qui bénéficie de nombreuses innovations. Il intègre ainsi pour la première fois la technologie Dual Pixel, et offre désormais la possibilité de filmer en 4K. Le Galaxy S10+ est par ailleurs équipé d’un second capteur en façade.

Les Galaxy S10 sont dotés d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle, qui gère trois nouvelles fonctionnalités :

Le mode Super Night , qui combine 7 photos en 1 pour reconstituer une image

, qui combine 7 photos en 1 pour reconstituer une image Une nouvelle fonction d’aide au cadrage conçue pour optimiser très facilement la prise de vue.

conçue pour optimiser très facilement la prise de vue. L’optimiseur de scène

La vidéo n’est pas en reste, avec la fonction Action Cam, qui garantit des vidéos stables même en pleine action, grâce à une nouvelle génération de stabilisation optique. Le mode Super Ralenti Vidéo permet, quant à lui, de filmer à la cadence de 960 images par seconde pendant 0.8 seconde (contre 0.2 avec le Galaxy S9). L’action sera alors étendue sur 26 secondes.

La puissance à l’état pur

Depuis leur création, les Galaxy S ont vu la capacité de leur batterie plus que doubler, répondant ainsi à un usage de plus en plus intensif des Smartphones au cours des dernières années.

Les Galaxy S10e, S10 et S10+ embarquent respectivement des batteries de 3100, 3400 et 4100 mAh. Là encore, l’Intelligence artificielle joue un rôle en apprenant de l’usage des utilisateurs pour optimiser les performances de la batterie. La fonctionnalité « partage d’énergie » permet de transformer les Galaxy S10 en véritable chargeur sans fil. Il suffit de poser un objet connecté (montre, bracelet ou écouteurs, etc.) ou un Smartphone compatible sur la face arrière du Galaxy S10 pour le recharger.

Les Galaxy S10 sont également capables d’accueillir jusqu’à 1To de données et de faire tourner les applications les plus exigeantes. Les Galaxy S10e, S10 et S10+ sont disponibles en versions 128 ,256 et 512 Go, toutes trois dotées de 8 Go de RAM.