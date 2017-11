La gare routière de Bab Alouia livrée aux braqueurs !

Selon nos confrères de Tunisie Numérique, la gare routière de Bab Alioua a été, jeudi après-midi, livrée aux pilleurs, aux braqueurs et aux voleurs, en l’absence d’agents de police. La grande affluence qu’a connue la gare à la veille du départ pour la fête du Mouled, et l’absence de sécurité a été une belle aubaine pour les malfrats qui ont terrorisé les passagers. Ils sont venus en grand nombre pour s’adonner au vol à l’arrachée, au braquage et au pillage au vu et au su de tout le monde.