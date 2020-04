La journaliste du RTCI, Fatma Zairi, n’est plus

La journaliste du RTCI Fatma Zairi est décédée dans la journée de mardi 15 Avril 2020 après un long combat contre la maladie. Fatma Zairi, l'une de ses voix les plus emblématiques, a assuré depuis le début des années 1990 et pendant de longues années le direct ainsi que de nombreuses et belles productions comme « Kantara », « Africanity », « Au féminin », « Les poètes arabes chantés », « le magazine de la sécurité routière ». Elle aimait par-dessus tout partager le micro avec des amis qui étaient chers à son cœur comme Rachid Fezaa, Chokri Bouchiha et feu Adel Mothéré. Fatma était connue pour son engagement pour les grandes et nobles causes, son élégance et sa joie de vivre. Toute la famille de Rtci, endeuillée, présente à toutes les équipes de la maison de la radio qui l'aimaient tant et à ses fidèles auditeurs ses plus sincères condoléances. Paix à son âme