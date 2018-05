La journée des clients mystère est devenue un rituel à MG

Cette année, la deuxième édition du meeting avec les clients mystères de MG a eu lieu à l’hôtel Ramada, Gammarth et a été des plus conviviales.

Ce meeting adopté par MG depuis l’année dernière, représente un processus original, qui permet aux clients de procéder à l’évaluation des prestations fournies dans les différents points de la chaîne commerciale afin d’engager des actions de correction dans le parcours d’achat.

Mr Tahar Bayahi, président du groupe MG et toute l’équipe de direction étaient attentifs aux remarques, doléances et propositions des 50 clients mystère, représentants 23 gouvernorats de la Tunisie.

Ce nouveau mode de management participatif consiste à faire passer le client mystère pour un client ordinaire, et dans les faits, un enquêteur et auditeur anonyme. Il permet aussi de faire du client un vecteur essentiel pour l’amélioration de la qualité des produits et services MG.

Cette journée d’échange a fait ses preuves et donne pleinement satisfaction aussi bien à la direction générale de MG qu’aux clients mystère. A cet effet, Mr Tahar Bayahi a pris la parole au nom du groupe et a exprimé sa gratitude aux clients mystère.

Il a, par la suite confié qu’il considérait leur adhésion à ce projet, encore plus forte cette année, très positive. «Ils veulent que l’entreprise change plus rapidement et partagent avec nous cette volonté d’améliorer les choses», a-t’il dit. Il a terminé sur ces mots: « les clients mystère représentent une mine d’information que nous devons exploiter et qui constitue une des clés de notre réussite ».

A la fin de la cérémonie, les clients ont décerné des trophées aux trois magasins MG qui ont les meilleurs scores de satisfaction parmi tous les magasins de la chaîne.