La liste noire des paradis fiscaux « frise le scandale »

L'adoption par l’Union européenne d’une « liste noire » de 17 paradis fiscaux, annoncée mardi 5 décembre à Bruxelles par le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, « frise le scandale » selon Dominique Plihon, porte-parole de l'association Attac. Dans un entretien avec Franceinfo, cet économiste et spécialiste de l'économie financière, y voit « une diversion pour faire croire qu'on s'attaque au problème ». Elle frise le scandale, parce que les paradis fiscaux avérés que sont le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas n'y figurent pas. Mais en plus, trois pays qui avaient été épinglés récemment par les Paradise Papers, Jersey, l'île de Man et l'île Maurice, n'y figurent pas non plus. À chaque fois que des listes sont publiées on fait beaucoup d'esbroufe, mais on voit bien que les scandales récents n'ont absolument rien changé à la publication de ces listes.

C'est une véritable parodie, c'est une sorte d'entreprise de diversion que mènent nos ministres des Finances pour nous faire croire qu'ils continuent de lutter contre l'évasion fiscale.

De son côté, l'ONG Oxfam a estimé que cette liste n'était « pas très crédible », du fait de l'absence des « principaux paradis fiscaux », comme la Suisse, Bahamas, îles Caïmans, Jersey, Guernesey, Hong-Kong.