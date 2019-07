La mission de l’ambassadeur de France en Tunisie prolongée d’une année

Nous avons reçu la réaction suivante de la part de la porte-parole de l’Ambassade de France en Tunisie. Elle affirme que contrairement à ce qui a été rapporté par un certain nombre de sites, l’ambassadeur Olivier Poivre d’Arvor est maintenu dans son poste. Mieux, sa mission vient d’être prolongée d’une année.

« Une rumeur, parfaitement infondée et malveillante, circule aujourd’hui sur un certain nombre de sites et de réseaux sociaux. Marine Alègre, porte-parole de l’Ambassade de France en Tunisie, rappelle que « l’Ambassadeur de France en Tunisie agit en pleine concertation avec les autorités françaises. Au terme d’un mandat de trois ans, il vient d’ailleurs d’être prolongé dans sa mission, afin d’accompagner les grandes échéances internationales et de la coopération France-Tunisie à horizon 2020. »