La nationalité tunisienne est une nationalité « médiocre », selon l'indice de qualité de la nationalité

L'indice de qualité de la nationalité (QNI) de Kälin et Kochenov classe la valeur objective de toutes les nationalités comme statut juridique de rattachement à un État. En utilisant une grande variété de données strictement quantifiables pour évaluer les opportunités présentées et les limites imposées par les nationalités à leurs détenteurs, le QNI fournit un classement complet de la qualité intrinsèque de chaque statut de citoyenneté dans le monde. Tant la valeur interne (opportunités économiques, développement humain et paix et stabilité) que la valeur externe (y compris le nombre et la qualité des voyages sans visa et, surtout, des destinations de peuplement) de toutes les nationalités du monde sont mesurées, pour ensuite révéler le fait que la qualité des nationalités n’est pas liée au prestige des États émetteurs. Le QNI prend en compte trois facteurs internes:

Force économique

Développement humain

Paix et Stabilité

Les différentes nationalités sont classées en conq catégories

1. Très Haute Qualité: nationalités avec une valeur de 75,0% et plus

2.Qualité supérieure: nationalités ayant une valeur comprise entre 50,0% et 74,9%

3.Qualité moyenne: nationalités ayant une valeur comprise entre 35,0% et 49,9%

4.Qualité médiocre: Nationalités d’une valeur comprise entre 20,0% et 34,9%

5.Très basse qualité: nationalités d'une valeur de 19,9% et moins

La nationalité tunisienne est classée 107ème sur 160. Avec un score de 29,9 sur 100, elle est rangée dans la catégorie médiocre avec Cuba, Namibie, Azerbaïdjan, Cote d’Ivoire, Guinée, Mongolie, Guinée Bissau. Entre 2011 et 2018, elle a perdu 27 places.

En haut du classement, on trouve la France avec un score de 83,5%. Elle distance de peu les nationalités allemande et néerlandaise, toutes deux à 82,8%. Vient ensuite le Danemark qui récolte 81,7%. Dans le reste du classement, l'Italie arrive en 7ème place avec 80,7% et la Belgique en 11ème place avec 79,8%.