La pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde

La pandémie de coronavirus continue de ravages à travers le monde en cette fin de mois de juin. Les regards se tournent ces derniers jours vers les Etats-Unis, pays le plus touché par le Covid-19, et où, surtout, le nombre de cas et de décès recensés est reparti à la hausse depuis le début de la semaine, faisant craindre une nouvelle vague plus dévastatrice que la première. Cette résurgence du nombre de contaminations état plutôt redoutée pour l'automne et l'hiver mais semble bien se dessiner de ce début d'été, ce qui balaierait l'hypothèse de la saisonnalité du virus. Les USA enregistrent actuellement plus de 30 000 cas par jour, pour un total de 2 422 299 cas depuis le début de l'épidémie, et 124 410 décès (692 morts lors des dernières 24h, 751 hier). Ce rebond s'explique par le fait que le virus s'est déplacé sur le territoire, passant de l'est du pays au sud et à l'ouest, et touchant désormais de plein fouet des Etats très peuplés, comme l'Arizona, la Floride, le Texas et la Californie. Le respect relatif des mesures barrières, l'attitude de Donald Trump (qui a longtemps minimisé l'ampleur de la crise) ou encore l'intensification du dépistage au sein de la population (plus de tests donc plus de cas) sont également susceptibles d'expliquer cette augmentation sensible du nombre de contaminations.

La situation est également plus qu'inquiétante au Brésil, deuxième pays le plus meurtri par la pandémie de coronavirus. Le dernier bilan, ce vendredi, fait état d'un nombre record de nouveaux cas, avec 39 483 contaminations lors des dernières 24h, ce qui porte le total à 1 228 114 cas. Par ailleurs, 1 141 morts en 24h ont été enregistrés (1 185 hier), pour un total de 53 830 depuis le début de la crise sanitaire. Cette nouvelle hausse du nombre d'infections semble directement liée à la levée du confinement dans de nombreux Etats dirigé par un Jair Bolsonaro davantage focalisé sur la relance de l'économie du pays. Les experts estiment que le Brésil devrait bientôt atteindre un "plateau", mais avec un chiffre élevé de plus de 1 000 morts par jour. Le bilan serait par ailleurs fortement sous-estimé selon la communauté scientifique.

Statistiques du coronavirus au 26/06/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux décès Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 2,504,588 +40,184 126,780 +649 Brésil 1,233,147 +40,673 55,054 +1,180 Russie 613,994 +7,113 8,605 +92 Inde 491,170 +18,185 15,308 +401 Royaume-Uni 307,980 +1,118 43,230 +149 Espagne 294,566 +400 28,330 +3 Pérou 268,602 +3,913 8,761 +175 Chili 259,064 +4,648 4,903 +172 Italie 239,706 +296 34,678 +34 Iran 215,096 +2,595 10,130 +134 Mexique 196,847 +5,437 24,324 +947 Allemagne 193,785 +531 9,012 +9 Turquie 193,115 +1,458 5,046 +21 Pakistan 192,970 +4,044 3,903 +148 Arabie Saoudite 170,639 +3,372 1,428 +41 France 161,348 29,752 +21 Bangladesh 126,606 +3,946 1,621 +39 Afrique du Sud 118,375 +6,579 2,292 +87 Canada 102,622 +380 8,504 +20 Qatar 91,838 +1,060 106 +2 Chine 83,449 +19 4,634 Colombie 80,599 +3,486 2,654 +163 Suède 63,890 +230 5,230 +21 Egypte 61,130 +1,569 2,533 +83 Belgique 61,007 +109 9,726 +4 Biélorussie 60,382 +437 367 +5 Equateur 53,156 +1,513 4,343 +69 Argentine 52,457 +2,606 1,150 +34 Indonésie 50,187 +1,178 2,620 +47 Pays-Bas 49,914 +110 6,100 +3 Emirats Arabes Unis 46,563 +430 308 +1 Koweït 42,788 +909 339 +2 Singapour 42,736 +113 26 Portugal 40,415 +311 1,549 +6 Ukraine 40,008 +994 1,067 +16 Irak 39,139 +2,437 1,437 +107 Oman 34,902 +1,366 144 +2 Pologne 33,119 +298 1,412 +16 Philippines 33,069 +774 1,212 +8 Suisse 31,428 +52 1,958

