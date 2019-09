La photo de la tombe de Ben Ali à Medine

Le rappeur et gendre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, Karim Gharbi, K2Rym, a publié sur son compte Instagram, la photo de la tombe du président décédé jeudi dernier et enterré hier à Médine en Arabie Saoudite.

K2Rym a souhaité que Ben Ali soit accueilli au paradis. Aujourd’hui, a-t-il écrit, j’ai accompli la moitié de testament. Soit sûr M.Le Président que je serai à la hauteur de ta confiance et que je ne trahirai jamais. Repose toi en paix que Dieu t’accueille dans sa miséricorde.