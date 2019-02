La presse française : « quel est le réseau derrière les attentats du Bardo et Sousse ? »

La presse française n’a pas été tendre avec la justice tunisienne à la suite du prononcé du verdict dans le procès des attentats de du Bardo (mars 2015) et Sousse( juin 2015) qui avaient provoqué une soixantaine de morts parmi les touristes. Beaucoup d’avocats français et britanniques notamment étaient présents à l’audience.

Sous le titre « Attentats du Bardo et de Sousse : après le verdict, le procès laisse des questions sans réponses », France info, se demande « Quel est le réseau derrière ces attaques ? ». Et répond « on n'y voit pas beaucoup plus clair après le procès, par manque de preuves et parce que les prévenus n'ont pas livré de témoignage éclairant. Des liens existent entre les deux attentats mais les zones d'ombre persistent. L'un des avocats des victimes françaises dans l'attentat du Bardo, Gérard Chemla, estime que "le procès a été expédié dans des conditions invraisemblables". "Il ne nous a à aucun moment permis de comprendre la solidité de l'accusation, le mobile des personnes jugées et de façon réelle, qui avait fait quoi. »

Il est à rappeler que plus de cinquante prévenus ont comparu devant le tribunal, samedi 9 février 2019. Sept accusés ont été condamnés à la perpétuité, alors que d’autres ont été condamnés à des peines allant de 16 ans à 6 mois de prison. Par contre, 27 accusés ont bénéficié d'un acquittement.