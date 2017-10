La réconciliation administrative pourrait profiter à Ben Ali

L’ancien magistrat Ahmed Souab s’en prend avec virulence au projet de loi organique relatif à la réconciliation administrative qui vient d’être adopté par l’Assemblée de représentants du peuple. Ce projet pourrait, selon lui, blanchir l’ancien président Ben Ali de toutes les accusations de corruption et de malversation. Dans une interview publiée par l’hebdomadaire « Acharaa Al Magharibi, ce lundi 2 octobre, Souab qualifie le projet de loi d’anticonstitutionnel et appelle à son annulation.

« On a avancé plusieurs chiffres concernant el personnes concernées par cette loi. On a dit qu’elles ont 12.000, puis 9.000 et 6.000 et finalement la présidence a annoncé le chiffre de 2.000. Il y a parmi elles des gens qui ont profité de slots de l’AFH dans le quartier des jardins de Carthage avec un prix symbolique d e100 dinars le mètre carré, ces gens-là ont obtenu des bénéfices illégaux », a-t-il affirmé. Il défie la présidence de « publier la liste de personnes concernées par de cette loi qui, selon lui, ne dépasse pas les 180 dont certains sont aujourd’hui dans le gouvernement ».

En cas de validation du projet par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois, Souab préconise une résistance civile pour le faire tomber.