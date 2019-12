La route Amdoun-Ain Drahem est en bon état, selon le ministère de l’équipement

Le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement territorial a publié un communiqué, dimanche 1er décembre, dans lequel il expilque que la route nationale numéro 11 d'Aïn Snoussi de la délégation d’Amdoun du gouvernorat de Béja est goudronnée et elle est équipée de toutes les signalisations routières et de glissières de sécurité.

Le ministère a publié des photos d'illustration de la route.

Rappelons qu’un bus touristique a chuté dans un ravin, faisant 26 morts et plusieurs blessés.