La sélection émiratie de handball en stage à Tunis, est rentrée précipitamment

La crise qui couve entre la Tunisie les Emirats arabes unis depuis la mesure discriminatoire prise par la compagnie Emirates contre les femmes tunisiennes, a impacté le sport. La sélection émiratie de handball qui se trouve en Tunisie depuis le 21 décembre, a mis fin à son stage plus tôt que prévu et renoncé à deux matches amicaux, vendredi 29 et samedi 30 décembre 2017.

Les responsable émiratis ont expliqué ce forfait par « des raisons techniques », évoquant l’absence de dix joueurs et les blessures de quatre autres, et assuré « qu’il n’y avait aucun lien avec les affaires politiques », rapporte l’AFP.