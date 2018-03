La société Panorama dément tout lien avec Israël

A la suite de la campagne de dénigrement à l’encontre de la Société Panorama et son gérant lancée après les déclarations de Hsouna Nasfi, député du bloc Machrou3 Tounes, lors de la séance plénière consacrée à l’Instance vérité et dignité (IVD) et reprises par plusieurs medias, la Société Panorama précise ce qui suit:

1- Les propos de Yassine Ayari publiés sur les réseaux sociaux depuis 2017 et repris par Hsouna Nasfi sont infondés ;

2- Panorama est une société de droit tunisien enregistrée au Registre du commerce déposé auprès du Tribunal de première instance de Tunis. Panorama est, depuis 14 ans, active dans le domaine de la publicité et de la communication. Elle a travaillé avec des ministères, des établissements publics et privés, des instances nationales et internationales, des entreprises tunisiennes, et ce, conformément aux conditions fixées dans les appels d’offres et contrats enregistrés.

3- Investisseur tunisien d’origine italienne dans le secteur logistique, maritime et communication, Fares Luca Lucattini, gérant de la société Panorama est résidant en Tunisie depuis 1994. Il a obtenu la nationalité tunisienne et s’est converti en Islam en 2011. Marié avec une tunisienne (père de deux enfants tunisiens résidents en Tunisie), Fares Luca Lucattini n’est ni israélien, ni sioniste et il n’a jamais visité Israël et il n’a aucun lien avec l’armée israélienne.

4- Panorama, adhérée à l’enseigne représenté en Tunisie Young and Rubicam (Y&R), multinationale leader dans les métiers de la communication et créée en 1923 (avant la création de l’Etat d’Israël) et basée à New York et elle a 192 filiales à travers le monde. Notons que Panorama n’a aucuns liens de partenariat avec Y&R.

5- S’agissant de ses liens avec l’IVD, la Société Panorama a obtenu, au deuxième semestre de 2016, deux lots sur 5 d’un marché lancé par l’IVD. C’est uniquement la compétence et l’expertise de Panorama qui ont fait gagner cet appel d’offre.

6- La société dénonce les allégations outrageuses et la campagne de dénigrement à l’encontre de son gérant et pointe la responsabilité à toutes les parties qui ont porté atteinte à sa personne et mettent sa vie et celle de sa famille en danger. La société tient à son droit fondamental de porter plainte contre ces personnes.

7- La Société appelle toutes les parties à l’écarter de toutes les tractations politiques et de l’éloigner de différends internes et de positions par rapport à l’IVD.

Enfin, la Société affirme que ces mensonges et ces campagnes de diffamation lancés sur des considérations d’origine régionale, d'appartenance ethnique et de croyance religieuses affectent profondément le climat d’affaires et l’image de la Tunisie comme pays d’ouverture et de tolérance.