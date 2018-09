A la suite des fortes précipitations : Youssef Chahed appelle à la prudence

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a indiqué samedi soir que la situation dans le gouvernorat de Nabeul, théâtre de très fortes précipitations, se stabilise « mais la prudence est impérative ».

« Tous les renforts ont été dépêchés dans le gouvernorat et la commission de lutte contre les catastrophes reste mobilisée en permanence alors que d'autres commission sont réunies dans les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia où des perturbations nuageuses sont attendues », a déclaré Chahed à la presse au terme d'une visite au centre des opérations de l'office national de la protection civile à Tunis.

Il a indiqué « qu'un travail important attend tout le monde après ces perturbations climatiques accompagnées par de fortes pluies, notamment dans le gouvernorat de Nabeul », ajoutant que et les forces de l'armée nationale sont intervenues dans plusieurs régions du gouvernorat et des centres d'hébergement ont été ouverts aux habitants sinistrés.

« Les opérations de déblayage et d'évaluation des dégâts commenceront dès dimanche et nous avons mobilisé tout le monde pour faire face à cette situation difficile », a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement a espéré que "le pire a été dépassé dans le gouvernorat de Nabeul" et que la circulation sera rétablie dans les heures qui viennent.

De son côté, le ministre de l'agriculture Samir Taieb, qui accompagnait le chef du gouvernement ainsi que les ministres de l'intérieur et des affaires locales et de l'environnement, a affirmé que les inondations « ne posent aucun problème au niveau des barrages ».

« Il n'y a aucun problème et la réduction des quantités en surplus se fait en les déversant en direction de la mer », a-t-il précisé à l'agence TAP.

Lors de cette visite, le directeur de l'office national de la protection civile, Moez Dachraoui, a fourni au chef du gouvernement des indications sur la situation dans le gouvernorat de Nabeul, indiquant « qu’elle se dégage progressivement et la circulation au centre de la ville retrouvera bientôt son cours normal ».

Il a confirmé par ailleurs que les inondations ont fait une victime dans la localité de Takelsa alors que des renforts ont été dépêchés dans tout le gouvernorat qui a enregistré samedi matin un record de 197 millimètres de précipitations.