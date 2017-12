La Tunisie manque-t-elle de moyens de représailles à l’égard des Emirats ?

Une décision incompréhensible et surprenante par les autorités émiraties ce vendredi 22 décembre 2017. Les ressortissants tunisiens de sexe féminin quel qu’en soit l’âge, y compris les nouveau-nées, se voient automatiquement refuser l'entrée aux Emirats, même pour le transit via l’aéroport de Dubaï. Elles sont toutes détentrices de visa en bonne et due forme comme de bien entendu, ce qui rend la mesure encore plus incompréhensible.

Seules sont exceptées les titulaires d’un titre de séjour ou de passeports diplomatiques, lesquelles n’ont pas besoin de visa. L’information a créé un grand émoi surtout l’aéroport de Tunis Carthage au moment de l'embarquement du vol d'Emirates en partance vers Dubaï. Puisqu’au sein d’une même famille, les hommes sont autorisés à embarquer alors que leurs épouses, mères ou filles n’ont pas ce droit.

Des étudiantes devant se rendre en Chine pour poursuivre leurs études sont en pleurs. Leur seul tort est d’avoir choisi de faire transit par Dubaï. Les familles sont elles dans l’incompréhension la plus totale de cette décision discriminatoire. Les uns et les autres doivent se suffire de cette précision : il s’agit d’une restriction temporaire transmise par les autorités émiraties aux compagnies aériennes qui doivent veiller à appliquer cette nouvelle consigne.

Contactée par les médias, l'agence de la compagnie Emirates a confirmé cette information sans donner de plus amples détails. Nous avons tenté, à notre niveau, de contacter l'ambassade des Emirats à Tunis pour un complément d'informations, mais elle dit ne pas être au courant, avant de nous renvoyer vers le service consulaire qui, à son tour, nous renvoie à la case départ, autrement dit à l'ambassade.

Ce n’est pas la première fois que l’Etat des Emirats s’en prend aux ressortissants tunisiens. Pendant deux ans, ces derniers ont été privés de visas pour entrer dans ce pays sous des prétextes qui ne peuvent être discutés se rapportant à des consignes de sécurité nationale. Ce n’est qu’après moult conciliabules que les autorités tunisiennes ont pu amener les Emiratis à annuler une restriction qui a pris la forme d’une interdiction pure et simple généralisée à l’ensemble des Tunisiens.

A l’évidence, la récente consigne a été prise sans que les autorités tunisiennes n’en soient informées à l’avance pour qu’elles puissent réagir à temps et informer leurs ressortissants pour leur éviter les mésaventures qu’ils viennent de subir. Et ce n’est pas la première fois que les autorités émiraties prennent ce genre de décision discriminatoire à l’égard des Tunisiens. Dans les relations entre pays cela est inacceptable. Il l’est encore plus s’agissant d’un pays frère avec lequel nous partageons beaucoup d’affinités. Certes la Tunisie manque de moyens de représailles à l’égard des Emirats mais elle doit élever la plus vive protestation contre des mesures doublement discriminatoires puisqu’elles sont dirigées contre la Tunisie et les Tunisiennes.

