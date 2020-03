La Tunisie parmi les 10 meilleurs pays pour passer sa retraite

Les études pour savoir où passer votre retraite ne manquent pas. La dernière en date, établie par site retraitesansfrontieres.fr, spécialiste de la retraite à l’étranger, ne manque pas de surprises. Si le Portugal et l’Espagne sont, comme souvent, plébiscités, d’autres pays plus surprenants apparaissent dans ce top 10. Il s’agit notamment de Tunisie classée sixième et du Maroc qui pointe en troisième position

Pour établir la liste des destinations les plus séduisantes, le site s’est intéressé à plusieurs critères comme le coût de la vie, la valeur de l’immobilier, la santé, la sécurité mais aussi le climat.

Voici le classement des dix meilleurs pays :

Portugal, Espagne, Maroc, Thaïlande, Ile Maurice, Tunisie, Grèce, Italie, Sénégal, Bali.

Lien : https://fr.finance.yahoo.com/photos/voici-les-10-meilleurs-pays-pour-passer-votre-retraite-132539598/les-tudes-pour-savoir-o-130657233.html