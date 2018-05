La Tunisie présente au Salon PLMA 2018

Le Centre de Promotion des Exportations en collaboration avec sa représentation à Rotterdam organise pour la troisième année consécutive la participation tunisienne au salon international de la marque distributeur PLMA qui se tient les 29 et 30 Mai 2018 au parc d’exposition RAI Amsterdam aux Pays Bas.

Au cours de cette édition, neuf entreprises tunisiennes actives principalement dans l’industrie agroalimentaire ont pris part à cet évènement pour présenter une gamme diversifiée de produits tunisiens notamment l’huile d’olive y compris l’huile d’olive biologique, les cakes, les feuilles de brik, la confiture, le double concentré de tomates, la harissa ainsi que les jus et produits à base d’Aloé Vera.

La participation tunisienne s’est démarquée cette année par la sélection des jus d’Aloé Vera biologique parmi les nouveaux produits présents au salon. Ils ont été ainsi exposés dans un espace dédié aux produits innovants et à forte valeur ajoutée.

Le pavillon national qui s’est étalé sur une superficie de 90 m2 a été visité par son excellence Monsieur l’ambassadeur de Tunisie à La Haye qui a eu l’occasion d’échanger avec les entreprises participantes sur le potentiel de développement des exportations tunisiennes sur le marché néerlandais et les opportunités que présente le salon pour nouer des contacts d’affaires avec des acheteurs internationaux.

A noter que près de 2 600 entreprises représentant plus de 70 pays exposent à cette édition du salon qui attire plus de 14000 acheteurs et visiteurs professionnels provenant de près de 115 pays. Le salon offre une large variété de produits aussi bien alimentaires (produits frais, réfrigérés et surgelés, boissons et épiceries) que non alimentaires (cosmétiques, produits de santé et de beauté, produits ménagers et pour la cuisine, produits d’entretien automobile, articles de jardin, produits pour la maison et le bricolage).

A souligner que les parts de marchés des marques distributeurs n’ont cessé de croitre au cours des dernières années enregistrant des records sur plusieurs pays. Cette part est de l’ordre de 46% au Royaume Uni, 45% en Allemagne, 33% en France et 30% aux Pays Bas.