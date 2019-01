La Tunisie, un pays complètement paralysé

La grève générale tant redoutée a finalement eu lieu ce jeudi 17 janvier 2019. Elle touche tous les secteurs vitaux de la vie quotidienne des citoyens et impacte même le secteur privée en raison de la grève dans le transport. Même la réquisition décidée par le chef du gouvernement des agents pour assurer le service minimum dans un certain nombre de ministères, d’établissements et d’entreprises est rejetée par les syndicats. Le pays est complètement paralysé et les Tunisiens se sont trouvé l’otage du gouvernement et de l’UGTT qui ne sont pas arrivés à un accord sur les négociations salariales dans la fonction publique.

Cette grève la première du genre qui aura certainement un impact négatif sur l’économie nationale déjà en grosse difficulté et les rapports entre le gouvernement et la centrale syndicale. Elle impactera également l’image du pays auprès de ses partenaires étrangers.