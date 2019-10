La Tunisie va quitter la liste noire du Gafi

Une bonne nouvelle tout de même. Le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a validé le 15 octobre à Paris la sortie de la Tunisie de la liste noire des pays susceptibles d'être exposés au blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, où elle figurait depuis 2017. Cette décision, qui devrait être effective très rapidement, intervient contre la volonté de l'Union européenne (UE), qui souhaitait temporiser la décision. Tunis a présenté, à Paris, les réformes exigées par le GAFI : transparence du registre de commerce, encadrement du secret professionnel applicable aux avocats, comptables et notaires, etc.

Source : Maghreb Confidentiel n°1358 du 17 octobre 2019