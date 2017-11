La vague de froid de retour à partir de vendredi 1er décembre

Les prévisions de l’institut national de la météorologie annoncent une nouvelle vague de froid à partir de demain vendredi 1er décembre, avec des chutes de grêle à partir de cet après-midi sur certaines régions.

Le temps froid et parfois nuageux avec pluies isolées sur la plupart des régions. Vent de secteur Nord fort à assez fort de 40 à 50 km/h près des côtes et modéré de 20 à 30 km/h à l’intérieur du pays puis tournant au secteur Ouest en fin de journée. Mer très agitée à agitée.

Les températures en baisse, les maximales seront comprises entre 04 et 09°C sur les hauteurs ouest, entre 10 et 15°C ailleurs et atteignant 19°C sur l’extrême sud.