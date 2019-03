L'A7 le nouveau bijou signé OPPO

OPPO A7 est le nouveau joujou technologique que le constructeur chinois de téléphonie mobile vient de mettre sur le marché. Ce nouvel appareil vient compléter la série A qui représente la ligne de smartphones la plus vendue depuis la naissance de la marque. Après le A3 connu pour son énorme batterie et le A5 au design chic en forme de diamant, le A7 vient conjuguer les spécificités techniques de la série A les plus appréciées des consommateurs aux nouvelles avancées technologiques de la marque, notamment la double caméra arrière de 13 et 2 MP, la caméra frontale de 16 MP et bien sûr la batterie de 4230 mAh.

Outre ces caractéristiques, l’OPPO A7 arrive sur le marché avec une grande nouveauté : un écran Waterdrop unique et un design de qualité supérieure. Disponible en deux couleurs - glaring gold et glaze blue – et à un prix abordable, le A7 n’a rien à envier aux smartphones haut de gamme.

Un écran waterdrop, un cadeau de la nature

Pour OPPO, un smartphone est bien plus qu’un outil de communication. C’est surtout une œuvre d'art. Fidèle à cette vision, le constructeur a doté son A7 d’un design tout écran et y a décliné sa fameuse signature d’encoche en forme de goutte d’eau. Moins intrusif et plus naturel, l’écran waterdrop est considéré comme l’écran à encoche le plus design du marché.

Avec un écran HD In-cell de 6,2 pouces et un ratio écran-corps de 88.4%, le A7 permet de profiter d'un visionnage de vidéos plus confortable et d’une expérience plus immersive pour les amateurs de jeux sur smartphone.

Le A7 offre aussi une plus grande résistance aux chocs et aux égratignures grâce au verre Corning Gorilla Glass.

De l’esthétique jusqu’à la perfection

En lançant le A7, OPPO a atteint de nouveaux sommets en terme de matériaux et de textures. Fin, léger et confortable, le A7 offre une prise en main des plus agréables. Sa feuille tissée thermiquement en 3D, son verre lisse et sa finition vitreuse forment la combinaison parfaite pour une sensation de pureté.

Le cadre aux détails soigneusement étudiés et les couleurs qui changent en fonction de la lumière rendent le A7 encore plus gracieux et lui donnent un look haut de gamme et à la mode. Un design qui ne peut que vous satisfaire que vous soyez en quête d’un téléphone stylé ou simplement à la recherche d’un appareil capable de refléter votre sérénité.

Une prise de vue plus nette à l’avant comme à l’arrière

OPPO est sans doute leader dans l’esthétique mais pas que. Le constructeur s’efforce de proposer toujours les meilleures prestations techniques, notamment en terme de photographie. Les ingénieurs de la marque testent en effet les prises de vue à différents endroits, dans différentes conditions d'éclairage, et auprès d’un large panel de personnes et consultent également des professionnels pour offrir aux consommateurs la meilleure de la technologie.

Le OPPO A7 est d’ailleurs équipé d’une double caméra arrière de 13 et 2MP en plus de la fonctionnalité AI. La caméra frontale de 16MP avec une ouverture F/2.0, permet elle de prendre des selfies plus remarquables et de réaliser des photos de groupe d’une qualité supérieure grâce à la prise de vue panoramique.

Les autocollants AR, nouvellement intégrés, suivent les mouvements du visage et permettent ainsi de personnaliser davantage les photos et de faire ressortir vote côté fun.

Une batterie puissante pour plus d’autonomie

Intégrée initialement au A3s, la gigantesque batterie de 4320mAh a fait le bonheur des utilisateurs en raison de sa longue durée de vie. Le succès qu’a rencontré cette batterie a encouragé OPPO à l’intégrer au A5 puis au A7.

Outre sa très longue durée, cette batterie offre une meilleure expérience utilisateur grâce à sa fonctionnalité AI qui permet de mettre en veille les applications inactives et ainsi d’économiser davantage d'énergie.

Le ColorOS 5.2, un assistant intelligent et efficace

Le A7 est une innovation tant esthétique que technique. OPPO a équipé son nouveau téléphone d’un système d’exploitation ColorOS 5.2 basé sur Android 8.1 portant ainsi l’expérience utilisateur à un niveau supérieur.

Grâce à la « Smart Bar », le A7 rend possible l’utilisation de l’option « plein écran multitâches » à l’horizontale comme à la verticale. L’option Smart bar peut être déclenchée en glissant l’écran des deux côtés et dispose de plusieurs raccourcis tels que le partage rapide de fichiers et les captures d'écran…

Le A7 d’OPPO sera officiellement disponible en Tunisie au prix de 799 dinars.