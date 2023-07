L’agence nationale des médicaments en Tunisie: Un acquis national important

Au cours d’une séance plénière à l’ARP consacrée à l’examen du projet de loi relatif à l’agence nationale des médicaments et des produits de santé, les députés ont souligné mercredi 5 juillet 2023 que la création de cette agence constitue un acquis national important et contribue au développement du secteur de la santé.

Ils ont indiqué que la création de cette agence permettra de réduire les délais d’enregistrement des médicaments en Tunisie et de faciliter l’obtention des autorisations de vente sur le marché local, appelant à la nécessité de promulguer des législations qui encouragent le développement du secteur de fabrication des médicaments et des génériques.

Selon les députés, cette agence regroupe la direction des médicaments et de pharmacologie, du laboratoire national de contrôle des médicaments et de la direction d’inspection des pharmaciens.

Ils ont également relevé le rôle important de cette agence en matière de surveillance et de contrôle des médicaments au niveau des circuits de distribution et de lutte contre les marchés parallèles et non organisés.