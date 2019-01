Lancement du projet « CityZen 4Peace »

L'Institut International du Développement Humain lance avec l’appui du Ministère des Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement du service public fédéral du Royaume de Belgique, le Projet « C4Peace ,100 Ambassadeurs de la Paix» IDH qui s’étendra sur une durée de 2 ans.

Le projet « Ambassadeurs de la Paix » est le fruit d’une collaboration fructueuse avec l’Ambassade de Belgique en Tunisie dans le cadre de la Coopération Internationale.

Le projet « C4Peace » se veut être le noyau d’un réseau de citoyens qui va rassembler des leaders femmes et hommes venant du secteur privé, des secteurs académique, religieux, politique.

« C4Peace » ciblera 100 citoyens qui recevront un savoir et des outils leur permettant d’être des acteurs de changement pour contrer l’extrémisme violent, le prévenir et être une force de veille pour la consolidation de la paix. Nous les appellerons les ' ambassadeurs de la paix '.

Les « C4Peace ,100 Ambassadeurs de la Paix» seront formés de chercheurs en sciences humaines, chercheurs sur les questions de la sécurité juges, avocat(e)s, représentants du secteur privé, journalistes, acteurs de la société civile, représentants des ministères et des organismes gouvernementaux concernés (des assistants sociaux, des représentants du personnel pénitencier), membres de la Ligue Tunisienne des Femmes Policières, élus des commissions compétente sur les questions liées à la sécurité, professeurs et imams.

Ceci pour œuvrer à renforcer les capacités de ses membres afin de participer aux efforts de lutte contre l’extrémisme violent (Countering Violent Extremism CVE) en Tunisie.

La première phase du projet « C4Peace ,100 Ambassadeurs de la Paix» se penchera sur l’Identification des meilleurs acteurs et la sélection des 100 citoyennes et citoyens qui formeront le noyau du réseau, ces acteurs seront des ambassadeurs de la paix, ils devront être des leaders dans leurs communautés, pouvant avoir un impact positif dans leurs régions et organisations respectives.