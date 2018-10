L'ancien ministre de la défense rejoint le groupe Université Centrale

Le Groupe Université Centrale vient de nommer, le juriste et homme politique tunisien, M. Farhat Horchani, au poste de directeur à l’Ecole Centrale de Droit et des Sciences Politiques (DSP).

Le professeur Horchani est titulaire d’une licence en droit public de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques et Politiques de Tunis, d’un DEA en études juridiques et politiques des relations économiques internationale et d’une thèse de troisième cycle de la Faculté de Droit de Dijon en France et d’un doctorat d’Etat en Droit Public de la Faculté de Droit de Tunis.

Professeur agrégé à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, Farhat Horchani en devient le vice-doyen de 1993 à 1996 pour accéder au poste de doyen de 2014 à 2015. Il est professeur invité dans de nombreuses universités étrangères.

Parmi de nombreuses responsabilités et activités, il est expert auprès de nombreuses organisations internationales, a présidé notamment l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel et a été juge à la cour arabe des investissements.

M. Horchani est nommé ministre de la défense nationale le 06 février 2015 dans le gouvernement de Habib Essid et le 20 octobre de la même année, ministre de la justice par intérim.

Il a été confirmé au poste de ministre de la défense nationale au 1er gouvernement de Youssef Chahed avant d'être remplacé dans ce poste par Abdelkrim Zbidi en novembre 2017.

Farhat Horchani est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles dans des domaines très variés du droit public et du droit des investissements.

La directrice générale l’UCG, Mme. Houbeb Ajmi a commenté cette nomination en ces termes : « le choix de M. Horchani s’inscrit dans notre stratégie d’affiner nos méthodes d’éducation en faisant appel à des compétences reconnues en tant que sommités dans leur domaine d’expertise ».