L’ancienne PDG de la STB Samira Ghribi nommée membre du Conseil d’administration de la Banque Zitouna

L’ancienne PDG de la STB, Samira Ghribi Oueslati a été nommée membre du conseil d’administration de la Banque de Zitouna, rapporte ilBoursa.com et ce au cours de la réunion du conseil le 30 avril dernier tenue sous la présidence de son président Victor Nadhim Ridha Agha.

Samira Ghribi se prévaut d’une grande expérience dans le secteur bancaire. Elle a commencé sa carrière en 1981 à la direction des affaires économiques au ministère des finances, avant d’être affectée deux années plus tard la direction du contrôle des banques. Depuis, elle a gravé les échelons pour devenir en avril 2001 directrice de la supervision bancaire des établissements financiers et des banques spécialisées, puis directrice générale de la Stabilité et de la Prévention des Risques au sein de la BCT.

En février 2011 elle est nommée à la tête de la STB où elle est restée jusqu’en mars 2013. Depuis octobre 2013 elle est DGA à Al Baraka Bank Tunisia.