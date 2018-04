L’appel au « meurtre » lancé par Imed Daimi

Le député de « Hrak Tounes » Imed Daimi, a appelé dans une intervention hier dans l’hémicycle à pendre ses « sourcils dans la place de la Kasbah » toute personne qui ose appeler à un coup d’état. Il a ajouté en « le coupant en morceaux et les distribuer à travers tout le territoire du pays ». Cette virulente intervention qui fait suite à la déclaration de son collègue Ali Bennour qui a lancé un appel à l’armée pour prendre le pouvoir, a été jugée trop excessive et semblable à un appel au meurtre. Elle a soulevé indignation et réprobation parmi les députés, malgré les explications fournies, cet après-midi, par Daimi.

