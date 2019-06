L’appel du député Riadh Jaidane aux Tunisiens à l’étranger

Le député Riadh Jaidane élu en 2014 dans une liste indépendante en France, a lancé sur sa page Facebook un appel aux Tunisiens à l’étranger afin de «se rassembler tous les Tunisiens Résidents à l'Etranger (TRE) autour de leurs propres préoccupations, et de constituer une force capable de leur donner un poids aussi bien dans leurs pays de résidence, que dans leur pays d'origine et de cœur, la Tunisie ».

Nous sommes plus d’un million de Tunisiens à Résider à l’Etranger (TRE), soit plus de 10% de la population totale de la Tunisie, un chiffre appelé à évoluer en permanence, suivant en cela la mobilité qu’impose le nouvel ordre économique mondial.

Malgré cela, nos gouvernements successifs et les partis politiques à Tunis ont du mal à intégrer cette donnée et n’ont jamais mesuré à leurs justes valeurs ni la nécessité de répondre à nos besoins, ni le rôle que nous pouvons jouer dans l’édification et le développement de notre pays.

Continuer à agir dispersés chacun selon ses modestes moyens n’est pas la solution. Dans l’intérêt de notre pays et pour garantir et protéger l’avenir de nos enfants, il est temps de nous rassembler pour porter par nous-mêmes notre Voix haut et fort afin qu’elle soit enfin écoutée et prise en considération. L’établissement de nouveaux rapports entre notre mère patrie et ses enfants vivant à l’Etranger est devenu une nécessité qu’on ne peut plus remettre perpétuellement à demain.

C’est ainsi qu’est né à Nice en 2014, le mouvement citoyen, indépendant, de la Voix des Tunisiens à l’Etranger (VTE) avec pour projet de rassembler tous les Tunisiens Résidents à l'Etranger (TRE) autour de leurs propres préoccupations, et de constituer une force capable de leur donner un poids aussi bien dans leurs pays de résidence, que dans leur pays d'origine et de cœur, la Tunisie.

Un mouvement qui vise également à renforcer les liens entre les différentes générations de TRE entre elles pour faciliter la formation de la jeunesse et sa parfaite intégration dans les pays d’accueil tout en construisant des ponts durables d'échanges économiques et culturels avec le pays d’origine, la Tunisie.

Après une expérience réussie conduite depuis 2014 par notre député Riadh Jaidane, resté fidèle à sa mission et indépendant de tous les partis politiques durant toute la législature 2014-19, le mouvement VTE s'est implanté, tout naturellement, au Nord de la France et dans d’autres pays du monde et ambitionne de s'étendre rapidement dans tous les pays où réside une communité importante de tunisiens.

Notre mouvement envisage aujourd'hui de participer aux élections législatives par des listes indépendantes formées par de vrais TRE qui s’engagent à servir notre communauté et ambitionne de remporter suffisamment de sièges pour constituer un Groupe Parlementaire solide, Indépendant des partis politiques, et totalement dédié à faire entendre la Voix des Tunisiens à l’Etranger (VTE).

Venez renforcer la Voix des Tunisiens Résidents à l'Etranger (VTE) :

Pour figurer sur nos listes électorales aux prochaines législatives, devenir référent, adhérez à notre mouvement ou simplement mieux nous connaitre, utilisez ce lien :

http://bit.ly/candidature-vte

DATE LIMITE DE CANDIDATIURE:

25 Juin 2019